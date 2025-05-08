Mersin'de 7 çocuğa 'cinsel istismar' iddiası: Gitar eğitmeni tutuklandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan bir müzik kursunda çalışan gitar eğitmeni S.G'nin 7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Çocukların ailelerinin şikayetinin ardından gözaltına alınan eğitmen S.G'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildi.
Kaynak: DHA
Mersin'de gitar eğitimi verdiği 7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen S.G. isimli eğitimen tutuklandı.
Olay, 16 Nisan'da ilçede faaliyet gösteren bir müzik kursunda meydana geldi.
İddiaya göre, kursta haftada 1 gün gitar eğitimi veren S.G'nin kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu belirten yaşları 7-12 arasında değişen 7 kız çocuğu, durumu ailelerine anlattı.
Çocukların aileleri, polise giderek S.G. hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınan S.G, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.