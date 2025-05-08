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Mersin'de 7 çocuğa 'cinsel istismar' iddiası: Gitar eğitmeni tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan bir müzik kursunda çalışan gitar eğitmeni S.G'nin 7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Çocukların ailelerinin şikayetinin ardından gözaltına alınan eğitmen S.G'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildi.

Güncel
  • 08.05.2025 17:38
  • Giriş: 08.05.2025 17:38
  • Güncelleme: 08.05.2025 17:39
Kaynak: DHA
Mersin'de 7 çocuğa 'cinsel istismar' iddiası: Gitar eğitmeni tutuklandı

Mersin'de gitar eğitimi verdiği 7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen S.G. isimli eğitimen tutuklandı.

Olay, 16 Nisan'da ilçede faaliyet gösteren bir müzik kursunda meydana geldi.

İddiaya göre, kursta haftada 1 gün gitar eğitimi veren S.G'nin kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu belirten yaşları 7-12 arasında değişen 7 kız çocuğu, durumu ailelerine anlattı.

Çocukların aileleri, polise giderek S.G. hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınan S.G, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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