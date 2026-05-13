Mersin'de akaryakıt fabrikasında yangın: 1 işçi hayatını kaybetti
Mersin'de bir biyodizel üretim tesisinde yangın meydana geldi. Yangın sırasında tankın üzerinde bulunan işçi Süleyman Güner (47), yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Bir işçi ise elinden yaralandı. 3 saattir devam eden yangını kontrol altına almaya yönelik çalışmalar sürüyor.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde akaryakıt depolama tesisinde yangın çıktı.
Saat 14.30'da yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinde meydana gelen yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Yangın sırasında tankın üzerinde bulunan 47 yaşındaki işçi Süleyman Güner, 20 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Güner yaşamını yitirdi. Süleyman Güner'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
İşçilerden Ömer Faruk Doğan (30) da yangın sırasında elinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Doğan'ı da ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kazanlı Mahallesi'nde meydana gelen yangının ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangını kontrol altına almaya yönelik çalışmalar sürüyor.
Tesisteki tankerleri uzaklaştıran ekipler alevlere müdahale ediyor.
