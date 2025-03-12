Mersin'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA
MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde 5 katlı binanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Göksu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki apartmanın ikinci katındaki D.A'ya ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.