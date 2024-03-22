Mersin'de aranan 88 şüpheliye gözaltı

Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 88 şüpheli, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde 'dolandırıcılık', 'yaralama', 'fuhuş amacıyla yer temin etmek', 'hırsızlık', 'tehdit, '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' gibi suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 30 adrese yapılan baskınlarda 10 şüpheli, gözaltına alındı. Kent genelinde de aranan 78 kişi, polisin çalışması ile yakalandı.