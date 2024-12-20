Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mersin'de asansör boşluğuna düşen işçi öldü

Mersin'in Yenişehir ilçesinde yapımı süren 14 katlı binanın 10. katında çalışan Mikail Can Kahraman (20) asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

Çalışma Yaşamı
  • 20.12.2024 15:15
  • Giriş: 20.12.2024 15:15
  • Güncelleme: 20.12.2024 15:15
Kaynak: AA
Mersin'de asansör boşluğuna düşen işçi öldü
Fotoğraf: İHA

Mersin'in Yenişehir ilçesinde yapımı süren 14 katlı binanın 10. katından asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Fuatmorel Mahallesi Vali Hüseyin Aksoy Caddesi'nde yapımı süren 14 katlı binanın 10. katında çalışan Mikail Can Kahraman (20) henüz belirlenemeyen nedenle asansör boşluğuna düştü.

İşçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kahraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kahraman'ın cenazesi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol