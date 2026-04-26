Mersin'de bahçedeki toprağa gömülü el bombası bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir bahçede toprağa gömülü halde bulunan el bombası imha edildi.

  • 26.04.2026 15:09
  • Güncelleme: 26.04.2026 15:11
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir bahçede toprağa gömülü halde el bombası bulundu.

El bombası ekipler tarafından imha edildi.

Bahçe Mahallesi'nde traktörle arazisini süren kişi, toprağın arasında el bombası olduğunu fark etti.

İhbar üzerine adrese İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Güvenlik önlemi alınan bahçede inceleme yapan ekipler, uzun süredir gömülü olduğu belirlenen el bombasını imha etti.

