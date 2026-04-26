Mersin'de bahçedeki toprağa gömülü el bombası bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir bahçede toprağa gömülü halde bulunan el bombası imha edildi.
Kaynak: AA
Bahçe Mahallesi'nde traktörle arazisini süren kişi, toprağın arasında el bombası olduğunu fark etti.
İhbar üzerine adrese İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Güvenlik önlemi alınan bahçede inceleme yapan ekipler, uzun süredir gömülü olduğu belirlenen el bombasını imha etti.