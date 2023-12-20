Mersin'de baraj gölüne düşen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde piknik yapmak için gittikleri Berdan Barajı gölüne düşen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı.
İddiaya göre sürücüsünün göl kenarına park etmek istediği araç, fren yerine gaza basılması üzerine korkulukları yıkarak göle yuvarlandı.
Çevredekiler araçtaki 7 kişiyi sudan çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Sağlık ekipleri 7 kişiyi Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.
Polisin soruşturması sürüyor.
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