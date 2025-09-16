Mersin'de beton blokta sıkışan kedi yavrusunu itfaiye ekibi kurtardı
Kedinin kurtarılma anı kamerayla görüntülendi
Kaynak: AA
MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde beton blok arasında sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı.
Gözne Mahallesi'ndeki Erol Erdemir'e ait kedi yavrusu, yağmur suyu gideri borusundan geçip beton blok arasında sıkıştı.
Erdemir'in durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Kedinin yerini tespit eden ekipler, darbeli matkap yardımıyla kırdıkları betonun arasındaki yavruyu çıkardı.
Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından kedisine kavuşan Erdemir, ekiplere teşekkür etti.
Kedinin kurtarılma anı, itfaiye ekibinin göğüs kamerasınca kaydedildi.