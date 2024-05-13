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Mersin'de binlerce litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Mersin'de 6 bin 200 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Güncel
  • 13.05.2024 14:37
  • Giriş: 13.05.2024 14:37
  • Güncelleme: 13.05.2024 14:38
Kaynak: AA
Mersin'de binlerce litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
Fotoğraf: AA

Mersin'de 6 bin 200 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Toroslar ilçesinde 2 kişinin ürettikleri sahte zeytinyağını piyasaya sürmek istediği bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerin, adresini belirlediği iş yerine düzenlediği operasyonda 6 bin 200 litre zeytinyağı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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