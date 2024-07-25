Mersin'de bir erkek, boşanma aşamasında olduğu kadını ve ailesini katletti!
Mersin'in Toroslar ilçesinde bir erkek, boşanma aşamasında olduğu kadını ve kadının ailesini öldürdü.
Kaynak: AA
Mersin'in Toroslar ilçesinde bir erkek, boşanma aşamasında olduğu kadını, kadının anne ve babasını vurarak öldürdü.
AA'nın haberine göre, Darısekisi Mahallesi'nde gece saatlerinde Musa Ö. (52) ile boşanma aşamasında olduğu Fatma Ö. (21) arasında tartışma çıktı.
Musa Ö. tartışma sırasında boşanma aşamasında olduğu kadını, kadının babasu İbrahim A'yı (56) ve annesi Elif A'yı (54) yanındaki ateşli silahla vurdu.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Fatma Ö. ve İbrahim A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Elif A. da müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerinde bekleyen şüpheli ise gözaltına alındı.