Mersin'de bir erkek, boşanma aşamasında olduğu kadını ve ailesini katletti!

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir erkek, boşanma aşamasında olduğu kadını ve kadının ailesini öldürdü.

Kadın 25.07.2024 11:27 Giriş: 25.07.2024 11:27

Güncelleme: 25.07.2024 11:30 Kaynak: AA

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