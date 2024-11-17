Mersin'de bir erkek boşanma aşamasındaki kadını ve kayınbiraderini öldürdü

Mersin'in Silifke ilçesinde Veysel Gökten, tartıştığı boşanma aşamasındaki kadını ve kayınbiraderini av tüfeğiyle öldürdü.

İlçeye bağlı Demircili Mahallesi'nde iddiaya göre, Veysel Gökten, konuşmak için boşanma aşamasında olduğu Ayşe Gökten'in kaldığı kayınbiraderi Resul Gedik'in evine gitti. Gökten, evde çıkan tartışmada kadına ve kayınbiraderine av tüfeğiyle ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri Ayşe Gökten ve ağabeyi Resul Gedik'in öldüğünü belirledi.

Gökten ve Gedik'in cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Veysel Gökten, jandarma komutanlığına götürüldü.