Mersin'de bir erkek evli olduğu kadını öldürdü, ardından intihar etti

Mersin'in Erdemli ilçesinde, evli olduğu kadını av tüfeğiyle vurarak öldüren erkek aynı silahla aracında intihar etti.

Tömük Mahallesi'ndeki apartmanda yaşayan Atilla Biricik (44), henüz belirlenemeyen nedenle evli olduğu Fatma Biricik'i (40) av tüfeğiyle vurdu.

Silah seslerini duyan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde ağır yaralandığı belirlenen kadın, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fatma Biricik, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Atilla Biricik'in de olaydan sonra söz konusu adrese yaklaşık 200 metre uzaklıktaki 46 AAG 096 plakalı otomobilinde aynı tüfekle kendini vurarak intihar ettiği belirlendi.

Olaydan sonra adrese gelen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Biricik çiftinin 10 yaşındaki engelli kızını koruma altına aldı.

Evli olduğu erkek hakkında aldırdığı "önleyici tedbir" kararı 22 Ekim'de dolan Fatma Biricik ile 21 Ekim'de görüşme yapıldığı ve tedbire ilişkin uzatma talebinin olmadığını beyan ettiği öğrenildi.