Mersin'de bir erkek, evli olduğu kadını sokakta öldürdü!
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde Zafer Ç. isimli erkek, evli olduğu Leyla Ç isimli kadını yaşadığı tartışma sırasında tabancayla öldürdü. Olay yerinden kaçan Zafer Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, sokakta tartıştığı evli olduğu erkek tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.
Arpaçsakarlar Mahallesi 110194 Sokak'ta yeni aldığı evi temizlemeye giden Leyla Ç. (50) ile evli olduğu Zafer Ç. (46) arasında evlerinin bulunduğu binanın önünde tartışma çıktı.
Bu sırada, Zafer Ç. yanında bulundurduğu tabancayla Leyla Ç'yi başından vurdu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Leyla Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Zafer Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.