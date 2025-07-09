Mersin'de bir evden 10 kamyon çöp çıktı

(MERSİN) - Mersin'in Yenişehir ilçesinde belediye ekipleri bir evden 10 kamyon çöp ve bozulmuş eşya çıkardı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eğriçam Mahallesi'nde bulunan ve çevre sakinlerinin sağlığını tehdit eden "çöp ev", İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda Yenişehir Belediyesi ekipleri tarafından detaylıca temizlendi. Çalışmalar sırasında çevre sakinlerinin etkilenmemesi için tüm önlemler alındı.

Evden çıkarılan toplam 10 kamyon birikmiş çöp ve bozulmuş eşya uygun koşullarda bertaraf edilmek üzere belediye ekiplerince götürüldü.

Çöplerin çıkarılması ve temizlik işlemlerinin ardından ev ve etrafı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Haşere ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilaçlandı.

"Gerekli temizlik ve ilaçlama çalışmaları tamamlandı"

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, yaptığı açıklamada halk sağlığını tehdit eden durumlara karşı mücadeleye devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız kentte hiçbir yurttaşımızın sağlığının tehdit altında olmasına izin veremeyiz. Bu tür durumlarda vatandaşlarımızdan gelen ihbarları hızla değerlendiriyor ve ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde sorunu çözüyoruz. Eğriçam Mahallemizdeki bu çöp ev ciddi bir halk sağlığı riski taşıyordu. Gerekli temizlik ve ilaçlama çalışmaları tamamlandı. Bundan sonra da bu tür olumsuzluklara karşı mücadelemiz sürecek."