Mersin'de bir hastanın, muayene sırası beklerken kalbi durdu

Muayene sırası beklerken kalbi duran hasta doktorların müdahalesiyle kurtarıldı. İki damarının tıkalı olduğu tespit edilen hastaya anjiyo yapıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde hastanede muayene sırası beklerken kalbi duran kişi doktorların kalp masajıyla hayata döndürüldü.

İlçede yaşayan 73 yaşındaki Ayhan Hayta evde rahatsızlanınca eşi Birsen Hayta ile Silifke Devlet Hastanesi'ne gitti. Hayta, kardiyoloji bölümünde muayene için sıra beklerken bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

Doktorlar, kalbi duran Hayta'ya kalp masajı yaparak hayata döndürdü.

ANJİYO YAPILDI

Yapılan tetkiklerinde iki damarının tıkalı olduğu tespit edilen ve anjiyo yapılan Hayta'nın damarı açılıp balon ve stent takıldı.

Kardiyoloji uzmanı doktor Erkan Uğuz, gazetecilere, Ayhan Hayta'nın sıra beklerken şiddetli göğüs ağrısı geçirdiğini ve bu sırada bilinç kaybı yaşadığını söyledi.

Burada doktorların hastaya hemen müdahale ettiğini anlatan Uğuz, "Kalp krizi olduğunu düşünerek acil bir anjiyografi planladık. Anjiyografide baypas olan hastamızın baypas damarlarından iki tanesi tıkalıydı. Bir tanesi yüzde 99 tıkalıydı. Kriz geçirdiği bu damara balon ve stent işlemi yaptık. Hastamız sağlığına kavuştu" diye konuştu.