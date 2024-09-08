Mersin'de bir kadını öldürüp, birini yaralayan erkek intihar etti

Mersin’in Tarsus ilçesinde Feriye Gözüala'yı tabancayla vurarak öldüren, Hamiyet G.'yi yaralayan Çetin Gençay isimli erkek, intihar etti.

Mersin’in Tarsus ilçesinde Çetin Gençay, bilinmeyen nedenle Feriye Gözüala ve Hamiyet G. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Gençay, yanındaki tabancayla iki kadına da ateş etti.

Feriye Gözüala olay yerinde yaşamını yitirdi. Hamiyet G. ise ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden uzaklaşan Gençay 100 metre ileride aynı tabanca ile başına ateş ederek intihar etti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.