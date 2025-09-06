Mersin'de bir polis, arızasını gidermeye çalıştığı silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti

Mersin'de Mustafa Karapınar isimli polis, eğitim sırasında tamir ettiği silahın ateş olması sonucu hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mustafa Karapınar hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yerlikaya, atış eğitimi sırasında yararlanan Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis Mustafa Karapınar’ın kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Milletimizin başı sağ olsun Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mustafa Karapınar, atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı esnada silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun."