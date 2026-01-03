Mersin'de 'change araç' operasyonu: 14 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de 'change araç' çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüphelinin yakalandığını, 14'ünün tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis tarafından düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu.

Buna göre; Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin yurt dışından kaçak yollarla getirilen araçların şasi numaralarını ağır hasarlı araçların şasi numaraları ile değiştirerek, ağır hasarlı araçları tamir edilmiş gibi gösterip trafiğe çıkardıkları, çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli, yakalamalı araçları parçalayıp, yedek parça olarak piyasaya sürdükleri belirlendi.

Tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda, hesaplarında 1 milyar 180 milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edilen 18 şüpheli yakalandı.

14 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 27 araca el konuldu.