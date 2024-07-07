Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kaynak: AA
Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Mağara Mahallesi Bozağaç mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 5 arazöz ve su ikmal araçları sevk edildi.
Karadan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Alevler nedeniyle kesim sahasındaki önceden istiflenmiş ağaçlar yandı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.