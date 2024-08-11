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Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'de henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Ekiplerin, bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

Güncel
  • 11.08.2024 14:59
  • Giriş: 11.08.2024 14:59
  • Güncelleme: 11.08.2024 15:03
Kaynak: AA
Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Balandız Mahallesi'nin Kandil mevkisindeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2 söndürme helikopteri, 10 arazöz ile 3 su tankı yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

Manisa Salihlideki orman yangını devam ediyor
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