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Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'in Erdemli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yurt
  • 30.06.2025 00:18
  • Giriş: 30.06.2025 00:18
  • Güncelleme: 30.06.2025 00:19
Kaynak: AA
Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
FOTOĞRAF: AA

Mersin'in Erdemli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Esenpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında 1,5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

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