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Mersin'de cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasında görüntülendi

Ajans Haberleri
  • 26.03.2025 14:25
  • Giriş: 26.03.2025 14:25
  • Güncelleme: 26.03.2025 14:25
Kaynak: AA
Mersin'de cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde panelvanla çarpışması nedeniyle kaldırıma çıkan cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

​​​​​​​Donuktaş Caddesi'nde E.Ç'nin (23) kullandığı 21 AEE 231 plakalı cip ile O.Y. (28) idaresindeki 34 GM 4561 plakalı panelvan çarpıştı.

Kazanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, kaldırımda yürüyen Hacı Karadağ'a (48) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karadağ, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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