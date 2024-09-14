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Mersin'de çöp dökme alanında bir erkeğe ait cansız beden bulundu

Mersin Bozyazı'da çöp dökme alanında erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncel
  • 14.09.2024 18:18
  • Giriş: 14.09.2024 18:18
  • Güncelleme: 14.09.2024 18:23
Kaynak: AA
Mersin'de çöp dökme alanında bir erkeğe ait cansız beden bulundu
AA

Mersin Bozyazı Gürlevik Mahallesi'ndeki belediyenin çöp dökme alanında bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler kimliği belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cansız beden, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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