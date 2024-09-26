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Mersin'de çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu: 2 kişi tutuklandı

Mersin'de çöp konteynerine poşet içerisinde atılmış bebek cesedi bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada bebeğin annesiyle birlikte ailesi gözaltına alındı. Olaydan 14 gün önce "işe başladım" yalanıyla ev tutup ilçeye taşınan kadının, banyoda doğum yaptığı ardından da ölü dünyaya geldiğini iddia ettiği bebeği poşete koyarak çöpe attığı ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Güncel
  • 26.09.2024 07:11
  • Giriş: 26.09.2024 07:11
  • Güncelleme: 26.09.2024 07:13
Kaynak: AA
Mersin'de çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu: 2 kişi tutuklandı
Fotoğraf: AA

Mersin'in Mut ilçesinde çöp konteynerinde bebek cesedi bulunmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Meydan Mahallesi'ndeki konteynerde önceki gün atık toplayan Cennet B. tarafından bir poşette bebek cesedi bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye çıkartılan bebeğin annesi Y.Ç. ile onun annesi F.Ç. tutuklanırken, F.Ç'nin babası M.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Meydan Mahallesi'ndeki konteynerde önceki gün atık toplayan Cennet B. bir poşette bebek cesedi olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti.

Kız bebeğin cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

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