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Mersin'de denizde erkek cesedi bulundu

Mersin'in Akdeniz ilçesinde Atatürk Parkı sahilinin kıyısında Cahit Sevi'nin cansız bedeni bulundu.

Güncel
  • 07.06.2025 15:30
  • Giriş: 07.06.2025 15:30
  • Güncelleme: 07.06.2025 15:32
Kaynak: AA
Mersin'de denizde erkek cesedi bulundu
Fotoğraf: İHA

Mersin'in Akdeniz ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Atatürk Parkı sahilinin kıyısında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, Cahit Sevi'ye (70) ait olduğu belirlendi.

Sevi'nin cesedi, otopsi için hastane morguna konuldu.

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