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Mersin'de devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 25.04.2024 13:50
  • Giriş: 25.04.2024 13:50
  • Güncelleme: 25.04.2024 13:50
Kaynak: AA
Mersin'de devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

Mersin'in Mezitli ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, araçtaki 2 kişi yaralandı.

İbrahim Öztürk'ün (54) kullandığı 33 AOT 667 plakalı mobilya malzemesi yüklü kamyonet, Tarsus-Gaziantep-Adana Otoyolu'nun Mezitli Viyadüğü'nde lastiğinin patlaması sonucu devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta bulunan 3 kişiden sürücü Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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