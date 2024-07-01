Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mersin'de devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 01.07.2024 15:50
  • Giriş: 01.07.2024 15:50
  • Güncelleme: 01.07.2024 15:50
Kaynak: AA
Mersin'de devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

M.K. (72) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Özbek Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan N.K, M.K, E.D. ile M.A.D. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol