Mersin'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi
Kaynak: AA
MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Sabit Fidanoğlu (66) idaresindeki 33 NTM 37 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi Gazipaşa Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarına devrildi.
Ağır yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Fidanoğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.