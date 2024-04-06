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Mersin'de devrilerek yanan tırın sürücüsü yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilerek yanan muz yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 06.04.2024 20:48
  • Giriş: 06.04.2024 20:48
  • Güncelleme: 06.04.2024 20:48
Kaynak: AA
Mersin'de devrilerek yanan tırın sürücüsü yaralandı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yenice mevkisinde H.O. idaresindeki 33 AJP 805 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü tır kullanılamaz hale geldi.

Yaralanan H.O, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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