Mersin'de doğa yürüyüşünde kaybolan kişi 5 gündür aranıyor

Mersin'de 79 yaşındaki emekli öğretim üyesi Mustafa Taşpınar için 24 Nisan'da başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda şu ana kadar herhangi bir sonuca ulaşılmadı.

Güncel 28.04.2024 13:18 Giriş: 28.04.2024 13:18

Güncelleme: 28.04.2024 13:20 Kaynak: AA

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