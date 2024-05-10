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Mersin'de ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırlayan 5 şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 10.05.2024 10:27
  • Giriş: 10.05.2024 10:27
  • Güncelleme: 10.05.2024 10:27
Kaynak: AA
Mersin'de ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırlayan 5 şüpheli tutuklandı

Mersin'de ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, ehliyet sınavlarında kopya düzenekleri olaylarının artması üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 5 kişinin, ehliyet sınavlarına giren adayların vücutlarına gizledikleri kulaklık ve gizli kamerayla kopya çektirerek ehliyet almasını sağladığı tespit edildi.

Teknik ve fiziki takip sonucu çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda kopya düzeneği hazırlayan 5 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili polisin çalışmaları sürüyor.

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