Mersin'de emeklilerden bütçe tepkisi: "Boşuna mı prim ödedik?"

Çağdaş Oğul ARI

Tüm Emeklilerin Sendikası Mersin Şubesi’nin çağrısı ile buluşan emekliler yıllarca vermiş oldukları emeğe rağmen kendilerine reva görülen sefalet ücretlerine karşı Mersin’de bir araya geldi.

Farklı emek örgütleri ve STK’lardan da katılım gösterilen etkinlik ‘Boşuna mı prim ödedik? TÜİK elini cebimizden çek, zam zulüm yoksulluk işte AKP sloganları öne çıktı. Yenişehir Güven Parkı’nda toplanan emekliler, kitlesel şekilde gerçekleşen yürüyüşün ardından Pozcu İş Bankası önünde açıklamalarını gerçekleştirdi.

Tüm Emeklilerin Sendikası adına açıklama metini okuyan Mersin Şube Başkanı Ahmet Karakuş açıklamasında "2026 yılı bütçesi emekliler için yaşamı daha da çekilmez hale getireceği görülmüştür. Açıklanan Orta Vadeli Planı (OVP'ı) incelediğimizde, hiçbir iyileştirme olmayacağı gib, emekliler için daha kötü günlerin geleceğini görmekteyiz. İktidarın açıkladığı beşli çete bütçesi; emekliler ve emekçiler açısından yeni bir yoksullaşma döneminin habercisidir. Faiz ödemelerine 2.7 trilyon TL. Kaynak ayrılırken, Sosyal Güvenlik Kurumu’na yalnızca 1 trilyon 872 milyar TL. Ayrılmıştır. Yani 16 milyon emekliye 1.8 trilyon, bir avuç faizciye 2.7 trilyon kaynak! Bu tablo, bütçenin sosyal devlet anlayışıyla değil, sermayenin çıkarlarına göre hazırlandığını göstermektedir. Gerçekler gizleniyor, yoksulluk derinleşiyor. TÜİK’in baskılanmış verilerine rağmen 2025 yılı enflasyonu % 45-50 bandına ulaşmış durumda. Açlık sınırı 35.bin TL’ye, yoksulluk sınırı 90 bin TL’ye dayanmışken milyonlarca emekli 16.881 TL. Maaşla, milyonlarca dul ve yetim ise bu tutarın da altında gelirle yaşam mücadelesi veriyor. Kış yaklaşırken faturalar ödenemiyor. Sağlık hizmetlerine erişim zorlaşıyor, ilaç krizi büyüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan “Çok şükür emeklilerin maaşını zor da olsa ödüyoruz.” diyor. Bir avuç sermayeye ülkenin kaynaklarını peşkeş çekerken hiç şikâyet etmiyorlar, ağlanmıyorlar. Çünkü güçlerini nereden aldıklarını ve kime, nereye hizmet edeceklerini iyi biliyorlar. Bakan, vekil olarak da tuzları kuru. Aylık maaşları 13 emekli maaşına denk geliyor. Sayın bakanın sadece maaşı ile de yetinmediğini biliyoruz" dedi.

Kurum temsilcileri ve sendika üyelerinin de kürsüden söz aldığı etkinlik emeklilerin bundan sonra sokakta olmaya devam edecekleri ve mücadeleyi bırakmayacaklarını beyan etmelerinin ardından sonlandırıldı.