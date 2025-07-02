Mersin'de Emirler Orman Parkı Piknik Alanı'nda ateş yakmak yasaklandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Valiliği’nin orman yangını riskine karşı aldığı tedbirler doğrultusunda, Emirler Orman Parkı Piknik Alanı’nda ateş yakmanın yasaklandığını duyurdu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen günlerde vatandaşların hizmetine sunulan Emirler Orman Parkı Piknik Alanı hakkında ateş yakma yasağı alındı.

"Ormanlık alanlara girişlerin yasaklanması" kararı doğrultusunda açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Emirler Orman Parkı Piknik Alanı’nda pikniklerini yapabileceklerini ancak yangın riskinin çok yüksek seviyede olarak bildirilmesi nedeniyle ateş ve mangal yakmanın yasaklandığını belirtti.

Açıklamada ayrıca, yurttaşların herhangi şüpheli bir durum veya ateş görmeleri durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak bilgi vermeleri istendi.