Mersin'de EuroBasket 2025 yarı final maçı heyecanı

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan ile oynadığı karşılaşmayı marina önüne kurduğu dev ekranda yayınladı. Büyükşehir Belediyesi, 12 Dev Adam’ın Pazar günü saat 21.00'de Almanya ile oynayacağı final maçı için yine marina önüne dev ekran kuracak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, marina önüne kurduğu dev ekranla vatandaşlara milli maç heyecanını bir kez daha yaşattı. A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Yunanistan ile karşılaştığı EuroBasket 2025 yarı final mücadelesi, yüzlerce sporseveri aynı noktada buluşturdu. Türkiye, Yunanistan’ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi.

"Milli coşkuya ortak olmak için böyle bir organizasyon yaptık"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak A Milli Basketbolcularımızın bu coşkusunu, bu başarısını halkımızla dev ekranda buluşturuyoruz. Çeyrek final maçını da yayınlamıştık. Sporcu bir başkanımız var, sporcu bir belediyeyiz ve spor kenti Mersiniz. Bu da bir spor organizasyonu. Vatandaşlarımızı, bu güzel akşamda basketbolcularımızın coşkusuna ortak etmek için böyle bir organizasyon yaptık. Alanda yüzlerce insan var. Hepsi bu güzel coşkuya ortak oluyor" dedi.

Vatandaşlar, milli coşkuda buluşmaktan memnun

Vatandaşlar da memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Cem Bilgin: "Harika. Bizim için çok önemli bir maçtı. Böyle önemli bir maçta, hep birlikte böyle bir ortamda bulunmak, maçı seyretmek bizim için çok keyifliydi."

-Enes Yıldızhan: "Etkinlik süper. Ortam çok iyi."

-Sıla Çetiner: "Uygulama çok iyi, çok keyifli. Ambiyans oldukça iyi."

-Merve Buğa: "Etkinlik çok güzel, hava da çok güzel. Bu tür etkinliklere her seferinde katılıyoruz. Rahat rahat ailemizle gelip izleyebiliyoruz, devamını diliyoruz."

Final maçında da dev ekran kurulacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 12 Dev Adam’ın 14 Pazar günü saat 21.00’de Almanya ile oynayacağı final maçında da yine marina önüne dev ekran kuracak.