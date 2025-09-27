Mersin'de ev yangını: 2 kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangında 66 yaşındaki Ümmügülsüm Doğan ile torunu 19 yaşındaki Hamdican Doğan, hayatını kaybetti.

Tarsus'un Böğrüeğri Mahallesi'ndeki tek katlı ahşap evde, gece saatlerinde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, evde yapılan incelemede Ümmügülsüm Doğan ile torunu Hamdican Doğan'ın cansız bedenleri bulundu.

Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.