Mersin'de evde çıkan yangında ölen çiftin cenazesi defnedildi
Kaynak: AA
Mersin'in Erdemli ilçesinde, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden çiftin cenazesi toprağa verildi.
Arslanlı Mahallesi'ndeki müstakil evde dün çıkan yangında yaşamını yitiren Durmuş (55) ve eşi Elif Bütüner'in (50) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Türbe Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.
Buradaki cenaze törenine çiftin akrabaları ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Daha sonra çiftin naaşları mahalle mezarlığına defnedildi.