Mersin'de evde yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Dorak Mahallesi'nde 60 yaşındaki Mehmet Tor'a ait iki katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evdeki kontrolde Tor'un cansız bedeni bulundu.

Tor'un cenazesi, Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.