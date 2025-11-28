Giriş / Abone Ol
  • 28.11.2025 22:30
  • Giriş: 28.11.2025 22:30
  • Güncelleme: 28.11.2025 22:33
Kaynak: AA
Mersin'de evde yangın çıktı, 1 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Mersin'in Erdemli ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tömük Mahallesi'nde bulunan iki katlı evde yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yapılan incelemede, yangın esnasında evde bulunan 85 yaşındaki Garip Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı.

