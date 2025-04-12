Mersin'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde tatil sitesindeki 12 daireden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kızkalesi Mahallesi'nde bir tatil sitesindeki ikametlerden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 9 Nisan'da yakalanan M.S. ile S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Sitedeki 12 daireden eşya çaldıkları iddia edilen M.S. ve S.K, Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmış, hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülenmişti.