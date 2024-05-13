Mersin'de firari FETÖ hükümlüsü eski kamu görevlisi yakalandı
Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan eski kamu görevlisi FETÖ hükümlüsünün Tarsus'ta yakalandığı belirtildi.
Kaynak: AA
Mersin'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü eski kamu personeli cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlünün, Tarsus ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.
Eski kamu görevlisi olduğu belirlenen firari hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.