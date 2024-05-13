Mersin'de firari FETÖ hükümlüsü eski kamu görevlisi yakalandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan eski kamu görevlisi FETÖ hükümlüsünün Tarsus'ta yakalandığı belirtildi.

Güncel 13.05.2024 10:42 Giriş: 13.05.2024 10:42

Güncelleme: 13.05.2024 10:56 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: AA