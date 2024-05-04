Mersin'de fırtınada gezi teknesi karaya oturdu

Meteorolojinin uyarısının ardından Doğu Akdeniz’de fırtına etkili oldu. Mersin’de sahil kenarlarında dalgaların boyu 2-3 metreye kadar yükselirken, Kızkalesi’nde ise bir gezi teknesi karaya oturdu.



Mersin’de sabahın erken saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oldu.

Doğu Akdeniz’de fırtına sırasında boyu yer yer 1 ile 3 metreye kadar ulaşan dalgalar ise kıyıları adeta dövdü. Fırtına nedeniyle turizm bölgesi Kızkalesi’nde iskelede demirleyen bir gezi teknesi karaya oturdu.

Mersin Valiliği, Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre fırtınanın 6 ile 8 kuvvetinde saatte 50 ile 75 kilometre hızla eseceğini bildirerek, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Kızkalesi bölgesine gezmeye gelen Yüksel Ak, rüzgarın sert estiğini ve dalga nedeniyle bir teknenin kıyıya vurduğunu söyledi.