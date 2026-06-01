Mersin'de günlerdir aranıyordu: Zihinsel engelli kişinin cansız bedeni bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde 27 Mayıs'tan bu yana haber alınamayan 41 yaşındaki zihinsel engelli İlyas Gök'ü arayan ekipler, Kadıncık Çayı'nda acı sonla karşılaştı. Gök'ün cansız bedeni, AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucu bulundu.
Kaynak: AA
Olukkoyağı Mahallesi'nde 27 Mayıs'ta, zihinsel engelli İlyas Gök'ten (41) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine AFAD koordinasyonunda arama çalışması başlatıldı.
Çalışma sonucu ekipler Kadıncık Çayı'nda Gök'ün cansız bedenini buldu.
Sudan çıkarılan cenaze incelemelerin ardından Tarsus Devlet Hastanesi morguna gönderildi.