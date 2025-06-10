Mersin'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Kaynak: AA
MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Sabahattin Yılmaz (41) idaresindeki 33 ADJ 593 plakalı hafif ticari araçla sürücüsünün adı öğrenilemeyen 01 AEP 401 plakalı otomobil, Huzurkent Mahallesi Atalar mevkisinde çarpıştı.
Kazada yaralanan 7 kişiden bazıları araçlarda sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı.
Yaralılar, ambulanslarla Tarsus'taki hastanelere kaldırıldı.
Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Sabahattin Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.