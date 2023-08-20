Mersin'de hafif ticari araçla tankerin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Mersin'de hafif ticari araçla LPG yüklü tankerin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Tarsus-Çamlıyayla kara yolunda Alparslan A. idaresindeki 01 HC 054 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen ve plakası henüz öğrenilemeyen LPG yüklü tankerle çarpıştı.
Alparslan A'nın araç içerisinde sıkıştığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Alparslan A, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.