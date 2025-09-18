Mersin'de hafriyat kamyonu apartmanın balkonuna çarptı
Sürücünün yaralandığı kazada apartmanda hasar oluştu
Kaynak: AA
MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde, apartman balkonuna çarpan hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Servet K. idaresindeki hafriyat kamyonu, Cumhuriyet Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki apartmanın bahçesini aştı.
Binanın birinci katındaki balkona çarparak durabilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle binada hasar oluştu.