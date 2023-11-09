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Mersin'de hafriyat kamyonunun altında kalan kadın öldü

Ajans Haberleri
  • 09.11.2023 13:57
  • Giriş: 09.11.2023 13:57
  • Güncelleme: 09.11.2023 13:57
Kaynak: AA
Mersin'de hafriyat kamyonunun altında kalan kadın öldü

Mersin'in Akdeniz ilçesinde hafriyat kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti.

F.B'nin kullandığı hafriyat yüklü kamyon, Özgürlük Mahallesi'nde yürüyen Şerife Coşkunca'ya (53) çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, aracın altında kalan Coşkunca'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kadının cenazesi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan sürücü, polis merkezine götürüldü.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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