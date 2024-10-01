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Mersin'de hızlı tren altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı

Mersin'de altyapı çalışmalarında doğalgaz borusu patladı. Bölgedeki borulardan sağlanan doğalgaz akışı kesilirken çevrede güvenlik önlemi alındı.

Güncel
  • 01.10.2024 13:11
  • Giriş: 01.10.2024 13:11
  • Güncelleme: 01.10.2024 13:14
Kaynak: AA
Mersin'de hızlı tren altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı
Fotoğraf: AA

Mersin'in Tarsus ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında iş makinesinin doğalgaz borusunu delmesi sonucu patlama meydana geldi.

Hürriyet Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı'nda iş makineleriyle yürütülen hızlı tren altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz ana borusu delindi.

Basınçlı gazın dışarı çıkması sonucu meydana gelen patlamada, çevreye toprak ve taş parçaları savruldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik şeridiyle yolu trafiğe kapattı, çevrede önlem aldı.

Ekiplerce, bölgedeki borulardan sağlanan doğalgaz akışı kesildi.

Bölgede yaşayanlar, patlama esnasında büyük sarsıntı yaşadıklarını ifade etti.

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