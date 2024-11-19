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Mersin'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 19.11.2024 23:43
  • Giriş: 19.11.2024 23:43
  • Güncelleme: 19.11.2024 23:44
Kaynak: AA
Mersin'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

82 Evler Mahallesi'nde, Abdullah B. (32) idaresindeki  plakalı motosiklet ile A.Ç'nin (41) kullandığı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdullah B, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. A.Ç'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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