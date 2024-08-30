Mersin'de iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun, Tarsus Batı Gişeler çıkışında R.T. (51) idaresindeki çikolata yüklü tır ile Adnan Cemiloğlu (67) yönetimindeki tır çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlar alev aldı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Cemiloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekibi, yaralanan diğer tırın sürücüsü R.T'yi Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Araçlardaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.