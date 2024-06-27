MERSİN 'de inşaatta çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir inşaatın boş alanındaki plastik kasaların tutuşmasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Hal Caddesi'ndeki bir inşaatta boş alanında bulunan plastik kasalar, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumu görenler, itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölge halkı, alevlerin çevre binalara sıçraması ihtimaliyle tedirginlik yaşarken, gelen ekipler yangını yarım saatte kontrol altına alıp, söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.